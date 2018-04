Spyker is nu echt verkocht

Door: BV

Dat Saab-baas Victor Muller af wou van sportwagenmerk Spyker was al langer duidelijk. Natuurlijk daagde de Rus Antonov ook weer op als koper (via z'n Britse onderneming CPP). Tussen beide partijen was daarover zelfs al een intentieverklaring ondertekend. Die is echter inmiddels weer vervallen en daarom heeft Saab het Nederlandse sportwagenmerk nu verkocht aan het Amerikaanse North Street Capital - een investeringsgroep.

Het merk wissels van eigenaar voor € 32 miljoen. Victor Muller blijft er overigens gewoon aan het roer. De fondsen komen overigens niet op de rekening van Saab. Omdat Spyker diende als onderpand voor een lening van Tenaci Capital (een investeringsvehikel van, jawel, Victor Muller) worden de miljoenen gebruikt om die schuld af te lossen.