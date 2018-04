Een blik in The Mustang Garage

Door: BV

Wie verslingert is aan klassieke Ford Mustangs, legt z'n bidtapijt in de richting van Heusden. Daar is The Mustang Garage gevestigd: de Belgische tempel voor de iconische Muscle Car. Eens per jaar gooit het heiligdom z'n deuren open en organiseren tal van clubs en liefhebbers een bedevaart naar het oord. Eerder brachten we al een babespecial (met een kwinkslag, zoals je hier kan zien) van het evenement. En nu serveren we je nog eens 100 exclusieve plaatjes van al het moois op vier wielen. Klik hier voor de fotospecial.