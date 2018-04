(Nog) niet voor echt: Alfa Romeo 12C GTS

Door: AUTO55

De man achter de creatie heet Ugur Sahin, een Nederlands-Turkse ontwerper die instond voor de Corvette Z03 Concept (en in het zog de Soleil Anadi), de Audi Locus en de AM Gauntlet. Ditmaal tracht hij de klassieke Alfa-lijnen te vereenzelven met een moderne aanpak, zonder zich op een bestaand model te baseren. Of we de 12C GTS ook mooi vinden is nog een andere kwestie.

Sahin heeft het over lijnen in beweging; De concept car moet de indruk verstrekken dat het vooruit gaat, zelfs al staat hij geparkeerd. Net zoals ze bij Mazda tegenwoordig meester zijn, combineert de Nederlandse Turk natuurlijke vormen met een agressieve styling en een minimum aan afleiding - al kunnen we het met dat laatste moeilijk eens zijn. En kom, hij heeft de mosterd voor een deel bij de Mercedes SLR gehaald.

12C is trouwens geen onbekende verwijzing, in de jaren '30 stonden de gepeperde V12-modellen garant voor spektakel op het asfalt en ronkende namen laten zich nu eenmaal graag recycleren. Technische details zijn er (nog) niet en of de auto er ook daadwerkelijk komt valt ook af te wachten. Het ontwerpteam is wel naarstig op zoek naar investeerders en potentiële klanten, met het oog op een (gelimiteerde) serieproductie. De fotospecial kan je hier bekijken.