Een vriendendienst: Nissan Project 370Z

Door: AUTO55

Dat Nissan graag out-of-the-box denkt is al langer geweten. Eerst bouwde men een 350Z geïnspireerd op het racegame Gran Turismo, later dropten ze een Playstation-adept in een racewagen (alweer een Z) en ditmaal lieten ze de fans aan het woord.

Het concept was simpel; Men maakte een facebook-pagina aan en peilde naar de ideale 370Z. Nadat de stembus in februari openging kon iedereen z'n mening spuien en het resultaat werd onlangs tentoongesteld tijdens de ZDayZ in de Amerikaanse staat North Carolina. De foto's kan je hier bekijken.

De projectwagen werd voorzien van een Greddy Twin Turbo kit, waardoor het vermogen nu meer dan 500pk zou bedragen - in plaats van de standaard 332pk. Dezelfde firma zorgde ook voor een aangepast Ti-C catback uitlaatsysteem om extra ademruimte te creëren. Tot slot monteerde men nog een KW Variant 3 coil-over ophanging, gevolgd door een StopTech Big Brake kit om gepast een halt toe te roepen waar nodig. De originele wielen werden naar de rekken verwezen en vervangen door Volk TE37SL-exemplaren.

Het plaatje wordt vervolledigd door een matgrijze wrap voor het koetswerk, suède interieurelementen en Recaro-meubilair. Nissan is niet van plan om deze kerel effectief in productie te nemen, maar je kan perfect zelf aan de slag. Eerst nog een 370Z kopen uiteraard.