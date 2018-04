VW Scirocco GTS debuteert in Leipzig

Door: BV

Met een knipoog naar het origineel uit de jaren '80 presenteert Volkswagen de Scirocco in GTS-livrei. Het model zal z'n debuut beleven op het Auto Mobil International dat volgende week in Leipzig plaatsvindt.

De eerste Scirocco met GTS-badge zag dit jaar exact dertig jaar geleden het levenslicht en VW opteert er voor om die verjaardag niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Hij onderscheidt zich door een nadrukkelijk aanwezige zwarte striping met rode bies over het koetswerk. Volkswagen liet zich hiervoor inspireren door racewagens uit de jaren '70 en '80. De specifieke 18-duimers kregen de naam Thunder en ook die moeten je tot nostalgische gevoelens bewegen. Rood werd voorts ook nog gebruikt voor de spiegelkappen, in de GTS-emblemen, de remklauwen en het garen dat de ledervellen van het interieur bij elkaar houdt. In de motorsteunen hangt de moderne (natuurlijk) 2.0 liter turbomotor met 210pk die geen enkel uitstaans heeft met het origineel (dat met 85 of 112pk leverbaar was), maar de golfbal-pookknop verwijst wel weer naar het model uit 1982. Meer beelden vind je zoals steeds in de fotospecial.