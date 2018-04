Meer over VW Scirocco R

Door: BV

Deze ochtend hadden we al de eerste foto van de nieuwe Scirocco R en nu is het tijd voor meer details. De krachtigste Scirocco wordt aangedreven door een 265pk sterke tweeliter viercilinder. Een blok dat we -met een identiek vermogen- al kennen uit de Audi S3. Dat vermogen gaat via een standaard zesbak of een optionele DSG-automaat naar de voorwielen. Geen nood, een elektronisch (gesimuleerd) sperdifferentieel moet ervoor zorgen dat de vootrein tegen z'n zware taak opgewassen is en niet constant elke oneffenheid achterna holt.

De prestaties; wie met de hand wil schakelen kan met de Scirocco R naar 100km/u in 6,5 tellen. De DSG elimineert de schakeltijd en pitst er daardoor één tiende extra af. En die laatste is ook elke 100km een deciliter zuiniger. Hij neemt genoegen met 8,2l/100km.

Vanzelfsprekend wordt het topmodel getrakteert op een opgewaardeerd uiterlijk. Dat omvat standaard 18-duims velgen en optioneel zelfs 19-duimers. De stootstrips op de portieren worden ingeruild voor zijschorten in koetswerkkleur en de spiegelhuizen worden in glanzend zwart afgeleverd. Achteraan vinden we een dakvleugel, een bumper met ingewerkte diffuser en een dubbele uitlaatlijn. Aan de voorzijde wordt de glanzend zwarte grille getooid met een R-logo. Aan weerszijden daarvan zitten donkere Xenon-lichten en de onderbumper vooraan biedt plaats aan drie luchthappers met riante afmetingen en twee strips waarin LED-daglichten huizen.

Binnen omvat de metamorfose nieuwe sportzetels (eveneens getooid met een R). De middenconsole, verluchtingsroosters en deurhendels zijn zwart in plaats zilver. Voor de bestuurder zit een nieuw afgeplat driespaaks sportstuurtje waardoor je een instrumentarium met witte achtergrondverlichting en blauwe wijzernaalden te zien krijgt. Tot de standaarduitrusting horen een audio-installatie met aanraakgevoelig scherm, airco met twee zones, zes airbags en ESP.

De Scirocco R debuteert dit weekend op het GTI-evenement Wörthersee. VW toont daar ook een opwarmer voor de Polo GTI, een speciaal aangeklede Golf GTI en van concerngenoot Audi staat er een dikke Q5 te blinken.