Puritalia, een Amerikaanse Italiaan

De onlangs heengegane Carroll Shelby gaat het niet meer kunnen meemaken, maar z'n bekendste creatie vormt de basis van deze Italiaans gelijnde spierenmix. En net zoals de illustere Shelby Cobra zou de Puritalia met een V8-motor zijn uitgerust, eentje die 445pk naar de achterwielen jaagt. Met een supercharger zou het vermogen zelfs boven de 600pk kunnen pieken.

Binnen een dikke maand weten we meer over deze, door een identiteitscrisis getroffen Amerikaan. Het logo kan je hier al eens beoordelen (met een leeuw die we precies al eens eerder gezien hebben).