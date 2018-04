199 keer Abarth Punto Scorpione

Door: BV

Beperkte reeksen zijn een beproefde methode om de verkoop aan te zwengelen en je product onder de aandacht te houden. En zo'n merk dat schijnbaar best wat knuffels kan gebruiken is Fiat. Tenminste, dat leiden we af uit de permanente stroom beperkte gelimiteerde oplages die het bedrijf produceert. De nieuwste is deze Abarth Punto Scorpione, waar niet meer dan 199 stuks het levenslicht van zullen zien.

Het bedrijf probeert je overigens nog steeds wijs te maken dat Abarth een ander merk is, maar met of zonder 180pk en 270Nm sterke 1.4l turbo benzinemotor - de Punto blijft een Fiat. Een sportief ogend en appetijtelijk aangekleed exemplaar, dat wel. Sabels racemeubilair is voorzien, de stof wordt door geel en zwart stiksel doorkruist, de boordplank heeft Jaeger-instrumenten en de koets hult zich in een combinatie van glanzend en mat zwart. De velgen zijn eveneens in de donkerste kleur, maar erin huizen bij 100 exemplaren rode remzadels terwijl de overige 99 gele remzadels krijgen.

Om al het vermogen in goede banen te leiden, wordt beroep gedaan op een verlaagde ophanging van Koni en zijn er gaatjes in de remschijven geboord. De compacte Italiaan haalt per slot van rekening een top van 215km/u en heeft niet meer dan 7,5 tellen nodig om de 100 te halen. Het prijskaartje is er evenmin naast: € 25.290. De interieurfoto kan je hier bekijken.