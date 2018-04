Mercedes CLS Shooting Brake gepatenteerd

Door: BV

Het Europese Patentbureau is zo lek als Zwitserse gatenkaas na een feestmaaltijd door een familie muizen. En zo komt dat, voor dat eigenlijk de bedoeling was, de Shooting Brake op basis van de Mercedes CLS al tot het internet is doorgesijpeld. Het uiterlijk is overigens geen verrassing gezien de voorbode voor het model al een duidelijke indicatie bood van het lijnenspel. Snij de grootste fantasietjes weg en je ben ermee rond.

Officiële informatie ontbreekt nog, maar reken er gewoon op dat motoren en transmissies doodleuk overgenomen worden van de versie met vier deuren en een conventionele kofferklep. AMG-versie incluis.