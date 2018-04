Mercedes CLS Shooting Break Concept

Door: BV

Decennia lang was het luxesegment er één van voorspelbaarheid. Je had er de keuze uit een berline en -vaak, doch niet altijd- een break. Punt. De jongste jaren zijn daar niet alleen de SUVs bijgekomen. Sinds Mercedes in 2004 met de CLS het vierdeurs-coupé-concept heruitvond, haasten de Duitse autobouwers zich om met extra, onuitgegeven koetswerkvormen naar de gunst van de klant te dingen. De BMW 5 GT is daar een voorbeeld van, net als de A7 die Audi klaarstoomt. Mercedes denkt dat de volgende generatie CLS zich uitstekend leent als basis voor een dynamisch ogende break. Een "Shooting Break" heet dat met een nostalgische term. En er zijn wel meer verwijzigingen naar het verleden. Zo is de belettering "Mercedes" op de deurdrempels en op verschillende plaatsen in het interieur gelijkaardig aan die van het merk in de jaren 1920.

Mercedes heeft de mond vol over het fijne houtwerk, de chroomstrips en de in de kofferflank ingewerkte zadeltassen. Een stijl en een afwerkingsniveau dat de sfeer van de beste luxejachten moet opwekken. Geen woord over de laadcapaciteit, wat betekent dat je voor de "liters" deze Shooting Break niet zal moeten kopen. Maar twee golftassen passen er wel in. Met minder wordt een auto in dit segment beschouwd als onverkoopbaar.

Onder een ver doorgetrokken panoramadak schikt Mercedes niet meer dan 4 inzittenden. Die passen allemaal om een stijlvolle, doorgetrokken middentunnel, wentelen zich in alle modern comfort (van bekerhouders tot een hoogtechnologisch entertainmentsysteem) en beschikken over individueel instelbare zetels.

De koplampen verdienen een speciale vermelding. Mercedes is immers de eerste die lichtunits monteert die uitsluitend gebruik maken van LED-technologie. Uiteraard is dat nog experimenteel en is het afwachten hoe lang het duurt eer we dergelijke snufjes in seriemodellen mogen verwachten.

Onder de kap zit een 3,5l V6 met directe inspuiting en technologie die een armere verbranding mogelijk maakt. Het blok produceert 307pk en 370Nm trekkracht. Méér dan voorheen terwijl het verbruik met 25% afneemt tegenover de vorige motorevolutie.

Officieel zijn er geen concrete plannen voor serieproductie, maar reken erop dat Mercedes de reacties op dit studiemodel op de voet volgt. De tweede generatie van de gewone CLS, waarvan we eveneens al een studiemodel achter de kiezen hebben, komt eind dit jaar.