Aston Martin Vanquish herleeft

De geruchtenmachine draait al maanden op volle toeren en de Britse fabrikant verraste ons vorige week nog met de AM 310, een concept dat eerder productierijp dan experimenteel lijkt. En nu zag een oplettende fotograaf een zilverkleurige Aston Martin geparkeerd staan die met een erg bekende typenaam gezegend is. Aangezien we het niet hebben over de Vanquish uit een James Bondfilm, lijkt het duidelijk dat de krachtpatser opvolging krijgt. Vanquish I werd tussen 2001 en 2007 verkocht en zag z'n waarde met de tijd enkel toenemen. Net zoals het origineel zal het nieuwe exemplaar met een V12-motor worden uitgerust. Later dit jaar krijgen we hem officieel te zien, net op tijd voor het 100-jarig jubileumfeest van de Britse fabrikant in 2013.