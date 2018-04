Brits voorproefje: Aston Martin Project AM 310

Door: AUTO55

Volgend jaar bestaat Aston Martin 100 jaar en de DBS-opvolger moet hét feestnummer worden. De lancering van het nieuwe model wordt in augustus verwacht zodat de productie in 2013 van start kan gaan. Ondertussen wordt ook nog altijd hard gewerkt aan de aflossing van de DB9, die ook voor het einde van 2013 gepland staat. Dubbel feest.

Om het allemaal wat spannend te houden hebben de Britten onlangs een onverwachte blik in de toekomst gegeven tijdens Concours d'Eleganza Villa d'Este. De AM 310 heeft duidelijk wat DNA-strengen meegekregen van de One-77, de superexclusieve hypercar die in 2009 het levenslicht zag.

Van downtuning is er geen sprake; Deze concept beschikt namelijk nog altijd over de beroemde V12 die hoogstwaarschijnlijk de 550pk gaat passeren, al tasten we daar nog in het duister. De echte vooruitgang zit hem in de gebruikte materialen. Grote delen van het chassis en het koetswerk zijn uit koolstofvezel opgetrokken, resulterend in een betere stijfheid en een afslankkuur. Kijk hier voor de foto's.