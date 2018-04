Hyundai i30 Wagon kent zijn prijs

Door: TB

Hyundai's antwoord op de Focus, Mégane en Golf heet i30 en die krijgt er een broertje bij. De Wagon staat vanaf de zomer in de showroom en is beschikbaar in alle versies en motorisaties waarin ook de hatchback wordt aangeboden. De meerprijs bedraagt telkens € 1.000. In ruil voor deze ronde som krijgt de klant een 185mm langer koetswerk en daardoor een grotere koffer die voortaan 528 liter slikt (1.642 liter met neergeklapte achterbank). De 1.4i Comfort fungeert als instapper en biedt 100pk voor € 17.499. Alle motoren waarop de i30 beroep kan doen zijn eveneens beschikbaar, dus ook de 1.6 GDi (135pk, automaat in optie), 1.4 CRDi (90pk, 109gr CO2/km) en de 1.6 CRDi (110 - 128pk, automaat in optie). In Belgenland en Luxemburg wordt het ecologische Blue Drive pakket - met start&stop en diens meer - altijd standard meegeleverd. En net zoals alle Hyundai's krijgt de koper vijf jaar onbeperkte waarborg, vijf jaar Europese pechverhelping en vijf jaar gezondheidscontroles.