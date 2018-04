Vierdeurs voor Opel Astra familie

Door: TB

Zeg nooit zomaar Astra tegen Opel's best verkopende model. Naast de obligate vijfdeursversie, de Sports Tourer break en de sportieve GTC duwt Rüsselsheim voortaan ook een conventioneel gelijnde vierdeursvariant in het kolkende C-segment. Opel spreekt van een elegante Sports Sedan, wat zoveel wil zeggen als een Astra met een gescheiden koffer. Vanaf juni valt de compacte vierdeurs te bestellen met een aanvankelijke keuze uit zeven motoren: vier benzinemotoren (100 pk tot 180pk), waarvan er drie gecombineerd kunnen worden met een automatische zesversnellingsbak; en drie diesel­motoren (95pk tot 130 pk). De groenste jongens en meisjes gaan voor de 1.7 CDTI ecoFLEX met Start/Stop-systeem. Die levert 110pk, dan wel 130pk en heeft op papier voldoende aan 3,7 liter diesel per 100 kilometer. Wat dan weer overeenstemt met een CO2 uitstoot van 99 g/km. Begin volgend jaar zal je ook kunnen kiezen voor de nieuwe 1.6 viercilinder­benzinemotoren met turbocompressor en directe injectie. De nieuwe Astra Sports Sedan meet 4,65m lang, 1,81m breed en 1,48m hoog. Hij heeft een wielbasis van 2.685mm en biedt een ruim interieur. De afzonderlijke kofferruimte heeft een volume van 460 liter, 90 liter meer dan het vijfdeursmodel. De achterbank kan in twee afzonderlijke delen (verhouding 60:40) volledig worden neergeklapt om een laadruimte van maximaal 1.010 liter te creëren.

De vierdeurs wordt gaat in eind augustus in Moskou in wereldpremière, en dat die locatie werd uitgezocht is geen toeval. Het duurt geen twee jaar meer, of Rusland is volgens Opel de belangrijkste Europese automarkt en bij dat feestje willen de Duitsers absoluut zijn. Bovendien houden de Russen van berlines, net zoals wel meer markten in Midden- en Oost-Europa er tuk op zijn. Dat wil echter niet zeggen dat de Sports Sedan een budgetversie van de bij ons gekende Astra wordt, want Opel ziet - naast Turkije en Rusland dus - ook een reëel potentieel voor de vierderusvariant in West-Europa, met name in Duitsland en Spanje. Aldaar wordt immers naarstig gezocht naar een kwalitatief, stijlvol en betaalbaar alternatief voor de grotere berlines genre Insignia - alweer dixit Rüsselsheim. Dat houdt ook in dat de nieuwe vierdeurs heel wat technologische hoogtepunten van de Astra erft. Zoals het AFL+ verlichtingsysteem met bi-xenonkoplampen en een resem gesofisticeerde verlichtingsfuncties, het adaptieve en in drie modi instelbare FlexRide onderstelsysteem dat de schokdemping automatisch aanpast naargelang de rijomstandigheden en dergelijke meer.