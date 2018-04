Chevrolet Volt geraakt stukje verder

Door: TB

Althans, in de Verenigde Staten. Maar aangezien de Europese variant van het elektrisch aangedreven model met brandstofaggregaat op enkele details na identiek is, gaan we ervan uit dat ook "onze" Volt modeljaar 2013 het er binnenkort een beetje beter van af brengt. Of beter: wat verder kan rijden, zowel puur elektrisch en dus ook in gemengd gebruik met behulp van de benzinemotor. En dat is goed nieuws, want het elektrisch bereik is zowat het belangrijkste verkoopsargument van dit type wagen. GM speelde die klus klaar door drie aanpassingen aan te brengen in de batterij. Ten eerste werden kleine wijzigingen doorgevoerd op het celniveau. GM stelt het simpel voor als het veranderen van de verhoudingen vanille en suiker in een cake, waardoor ze soms lekkerder blijkt te zijn dan wanneer het eigenlijke recept werd gevolgd. Ten tweede werd de totale capaciteit opgevoerd van 16 kWh naar 16,5 kWh en ten derde wordt het deel van de capaciteit dat ook daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld voor puur elektrische kilometers verhoogd van 10,3 naar 10,8 kWh. De rest blijft altijd voorbehouden voor de verbruikers aan boord, en om een soort hybridefunctionaliteit te ondersteunen bij het gebruik van de verbrandingsmotor.

Alle drie de maatregelen samen zorgen ervoor dat de puur elektrische actieradius - naar VS standaarden - stijgt van 56 naar 61km. Bij ons bedraagt de huidig opgegeven actieradius 80km (wat een echt maximum is), maar ook dit cijfer zal dus wellicht een beetje stijgen. Toen wij met de Volt op pad gingen, bedroeg het reël elektrisch bereik 60km. Andere wijzigingen voor het nieuwe modeljaar zouden zich beperken tot het verdwijnen van de zwarte koetswerkpanelen op de koffer en het dak ten voordele van exemplaren in koetswerkkleur, en het aanbieden van een rijstrookverlatingsassistent. Al is dat nog niet bevestigd. En voor de Opel Ampera ... la même chose.