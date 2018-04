Ford 1.0 Ecoboost valt in de prijzen

Door: AUTO55

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de jaarlijkse uitreiking was de jury het zo met elkaar eens. De kleine driecilinder wordt algemeen gezien als een grote stap vooruit en dat hebben we zelf kunnen ondervinden. Bij Ford hebben ze reden om trots te zijn, de brommende turbomotor met welgeteld 999cc longinhoud levert 100 tot 125pk en 170Nm trekkracht die zowel in de lage als de hoge toerentallen beschikbaar blijft; Volgens Ford de ideale mix tussen een diesel- en benzinekrachtbron - en we kunnen hen moeilijk tegenspreken. De éénliter is momenteel te krijgen in de Focus en binnenkort ook in de C-Max.

Ford's 1.0l Ecoboost werd naast 'International Engine of the Year' ook bekroond als 'Best New Engine' en 'Best Engine Under 1.0-litre'. Dat begint al op de Oscars te lijken. Punten werden gegeven op rijplezier, zuinigheid, prestaties, verfijning en technologische vindingrijkheid. Stemmen werden uitgebracht door 76 journalisten afkomstig uit 35 landen, zoals steeds gevolgd door een uitreiking in het Verenigd Koninkrijk. De eerste keer was in 1999 en toen ging er gek genoeg ook een éénliter met de prijzen lopen. Maar die kwam uit een Toyota Yaris.