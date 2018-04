Ford presenteert 2 zuinige C-MAX

Door: BV

Ford stelt in Detroit twee zuinige versies van de C-MAX voor. Die krijgen een uiterlijke beurt met een grille die veel weg heeft van die van de Ford Focus Electric. Het busje komt er voorlopig niet met de geheel elektrische aandrijflijn van die Focus, maar wel als hybride in twee smaken.

De eerste is een conventionele hybride. Ford geeft daarover wel informatie vrij maar vermijdt deskundig elk concreet detail. De benzinemotor wordt bijgestaan door een elektromotor die gevoed wordt met een lithium-ion-batterij, maar wat het vermogen van de beide motoren of het slagvolume van de benzinemotor is, wil Ford niet kwijt. Het belooft wel een verbruiksgemiddelde van minder dan 5,3l/100km.

Over de tweede C-MAX, die Energi heet, is er ook al niet veel concrete informatie. Het gaat in principe over een plug-in-hybride. Die kan je dus opladen aan het stopcontact en helemaal elektrisch rijden. Net als bij de Chevrolet Volt wordt een conventionele verbrandingsmotor (hier een benzinemotor die draait volgens de efficiëntere Atkinson verbrandingscyclus - net als de Toyota Prius) ingeschakeld als je verder wil rijden dan de autonomie van de batterij toelaat. De Ford C-MAX Energi moet met een volle energiereserve minstens 800 ver geraken.

De Amerikanen krijgen de primeur op beide modellen, maar vanaf 2013 lopen ze in het Spaanse Valencia ook van de band voor de Europese markt.