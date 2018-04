Land Rover Discovery met dat beetje meer

Door: AUTO55

Ondanks de terreincapaciteiten van de Discovery 4 wil Land Rover met deze HSE Luxury -de naam zegt het zelf- vooral de weelderige toer opgaan. De dakrails, spiegelkappen, luchtroosters en grille worden uitgevoerd in een lichte, contrasterende tint. Nog kenmerkend voor het luxepaardje zijn verchroomde sierlijsten op de onderzijde van de portieren en de achterklep, maar ook 20" 10-Split Spoke lichtmetaal en enkele nieuwe koetswerkkleuren: Santorini Black, Orkney Grey en -voor de eerste keer op de Discovery 4- het optionele Havana.

Binnenin pakt de Discovery uit met Windsor leder voorzien van Ivory-contrasterende stiknaden en het Extended Leather Pack -leder op het dashboard- dat voor het eerst op dit model leverbaar is. Dark Zebrana donkerbruin hout en hoogpolige luxematten zijn ook van de partij, terwijl het Premium Harman/Kardon-audiosysteem de oren verwent.

De Discovery 4 HSE Luxury Limited Edition is beschikbaar met de 256pk-sterke 3.0 liter SDV6 dieselmotor, die de auto vanuit stilstand in 9,3 seconden naar 100km/u laat accelereren en een topsnelheid van 180 km/u mogelijk maakt. De krachtbron is gekoppeld aan de achttrapsautomaat van ZF. Geïnteresseerden moeten snel zijn, de oplage blijft steken op 2.000 exemplaren. De HSE Luxury gaat de deur uit vanaf € 63.500. Bekijk de fotoreeks.