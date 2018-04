Ford Focus RS wordt 330pk sterk

Door: BV

Ford steekt de handen uit de mouwen voor de lancering van de 247pk sterke Focus ST. Die staat deze zomer bij de dealer. Tegelijk richt het bedrijf z'n blik weeral op de overtreffende trap - de RS. Die hoort in de loop van 2013 het levenslicht te zien en heeft de niet onaanzienlijke taak om z'n voorganger te doen vergeten. En de eerste details sijpelen uit.

De tweeliter die ook de ST aandrijft zit op vlak van vermogensopbrengst nu al erg dicht in de buurt van wat Ford als de grens aanschouwt. Daaruit verstaan wij enerzijds dat een facelift van de ST, die nu nog veraf is, zonder al te veel problemen een handvol paarden kan winnen. En anderzijds betekent het de keuze voor een grotere motor bij de RS. Dat wordt nochtans ook een geblazen viercilinder - maar met 2,3l inhoud. Dat wordt een nieuw ontwikkelde eenheid. En reken op een knoert van een turbo. Het resultaat moet volgens een loslippige Ford-ingenieur zo'n 330pk sterk zijn. Beeld van de Focus RS is er nog niet, maar de ST kan je hier wel al bekijken.