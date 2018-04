Toyota Camette is echt speelgoed

Door: BV

Toyota stelt op het Salon van Tokio deze Camette voor. Het speelgoedsalon van Tokio...

De Camette is een studiemodel voor een speelgoedauto die speciaal ontwikkeld is om je kind op een veilige en speelvolle manier kennis te laten maken met autorijden. Zonder echt details vrij te geven over de aandrijflijn, moet het wel zo zijn dat de bediening identiek is aan die van een normale auto. Een volwassene kan op de rechter achterzetels plaatsnemen en daar de rol van rij-instructeur op zich nemen. Je kan er immers ingrijpen met een set extra bedieningselementen.

De vierwieler meet 2,7m in de lengte en is 1,3m breed. En omdat het allemaal ook nog speels moet blijven, kan je het koetswerk wisselen. Toyota stelt twee ontwerpen voor, waarvan er één best veel weg heeft van VW's Kubelwagen van halverwege vorige eeuw. Instappen doe je steeds door een gigantische schaardeur.

Goedkoop kan het speeltje niet zijn, maar dat doet er ook niet toe. Toyota zegt dat het uitsluitend als studiemodel is ontworpen. Productieplannen zijn er dus niet. Fotootjes zijn er des te meer. Je vindt ze hier.