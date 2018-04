Dit is de Skoda Rapid

Door: BV

Er is in het gamma nog plaats tussen de Fabia en de Octavia. Tenminste, dat denkt Skoda, want daar parkeert het de Rapid. Dit zijn de eerste beelden daarvan, maar na de MissionL Concept Car is het uiterlijk daarvan natuurlijk geen verrassing meer. Het model zal ook z'n weg vinden naar het gamma van Seat, waar het de naam Toledo op de kofferklep gekleefd krijgt. De beelden daarvan lekten enkele dagen geleden al uit. De productie van de modellen voor beide merken zal evenwel in Tsjechië bij Skoda gebeuren.

Erg veel details wil Skoda nog niet wereldkundig maken. Het motorenpallet kunnen we wel meegeven. Er is sprake van één diesel - een 1.6 met 105pk. Bij de benzines is er meer keuze. Een 1.2 driecilinder in vermogensversies met 75 of 85pk, een 1.2 turbo met 105pk en een 1.4 TSI met 122pk.