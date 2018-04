Seat toont de nieuwe Toledo

Door: BV

Na de introductie van een opgefriste Ibiza en de Up-variant die bij het Spaanse bedrijf naar de naam Mii luistert, wordt het tijd voor een nieuwe Toledo. Dit zijn daarvan de eerste beelden, al wisten we na de Seat Toledo Concept die op het Autosalon van Genève werd voorgesteld natuurlijk wel waar we ons aan konden verwachten. Het levert voor het model alvast een koerswijziging op. Seat had de Toledo in het verleden omgeturnd van een vierdeurs naar een monovolume met koffer. Dat model flopte compleet.

Met details is de Spaanse VW-dochter nog schaars. Maar lang zal die stilte wellicht niet meer aanhouden. De introductie van de Skoda Rapid komt immers met rasse schreden dichterbij en beide modellen zijn nagenoeg identiek. Ook de productie zal door de Tsjechische zusteronderneming gebeuren.

Over de motoren kunnen we wel al wat meer kwijt. Er komt een 1.2 driecilinder met 75 of 85pk, een 1.2 turbo met 105pk of een 1.4 TSI met 122pk. Allemaal benzines. Voorlopig lijkt het erop dat de 1.6 met 105pk de enige dieseloptie wordt.