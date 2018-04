Opel Astra OPC gaat live

Door: AUTO55

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/nieuws/18107-opel-astra-opgefrist">Na enkele cosmetische correcties en de toevoeging van een vierdeurs leek het Astra-gezin even compleet. Maar niets is minder waar; Vanaf nu staat er ook weer een OPC in de rangen, een hete hatchback die -zoals al eerder bekend raakte- gebruik maakt van een direct ingespoten 2.0 liter benzinemotor met turbo. Die werd geleend bij de Insignia maar is hier goed voor 400Nm koppel en 280pk - 30pk meer dan in de middelgrote Opel, terwijl de opgegeven dorst 12% lager ligt.

Het inlaatsysteem is nieuw en de uitlaat werd geoptimaliseerd om de gassen vrije baan te geven. De turbocompressor kan meer luchtdruk verdragen en dat komt in principe ook de duurzaamheid ten goede. Het chassis wordt gekenmerkt door performante veerpoten vooraan (standaard op alle GTC's), een regelbare demping, Brembo-remmen en een mechanisch meerplaatsdifferentieel met beperkte slip. Aan de achteras werd een Watt-verbinding toegevoegd, gecombineerd met een samengestelde torsieas. Zowat 80% van alle zijdelingse belasting wordt door de achterophanging opgeslorpt.

De Astra OPC bereikt 100km/u in een vlakke 6 seconden, tot een top van 250km/u. Met een maximale koppelwaarde die 25% hoger ligt dan voorheen en 40pk extra, is dit de krachtigste die Astra ooit in productie werd genomen. En hopelijk ook de meest opwindende. Bekijk de uitgebreide fotoreeks!