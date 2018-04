Bowler en Land Rover gaan officieel samenwerken

Door: AUTO55

Bowler mag dan niet voor iedereen bekend in de oren klinken, hun reputatie scheert in ieder geval hoge toppen. Het bedrijf bestaat al sinds 1985 maar kwam pas echt in het mondiale vizier terecht sinds de intrede van de Wildcat, een omgebouwde Land Rover Defender die in staat bleek om bijna elk terrein met een rotvaart te trotseren. De Nemesis volgde, ook weer met Land Rover-DNA maar nog steeds zonder een officiële verbintenis met het merk.

En dat is vandaag wel het geval; Een overeenkomst werd beklonken en uiteraard komt dat voor beide partijen goed uit. Op elke nieuwe Bowler prijkt voortaan de tekst 'Powered by Land Rover' en de instroom van onderdelen wordt verdergezet, waardoor Land Rover ook effectief in de kleine speler kan investeren. Ideeën worden gemeengoed en men sluit niet uit dat we Bowler-techniek op toekomstige Land Rovers te zien krijgen.

Het huidige gamma wordt vertegenwoordigd door de EXR en EXR S, snelle terreinvreters gebaseerd op de Range Rover Sport. De eerste doet dienst als competitievoertuig, de tweede als straatlegale variant. Allebei worden ze aangedreven door de laatste 5.0 liter V8 uit de Land Rover-stal. Dat een Bowler geloofwaardig overkomt bewijst onze fotoreeks, te bekijken via deze link.