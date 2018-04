Tauro, krachtpatser uit Spanje (of toch een beetje)

Door: AUTO55

De Tauro is zichtbaar op de Pontiac Solstice gebaseerd en ook voor de motor is men leentjebuur gaan spelen bij de Amerikanen. Onder de kap huist een 6.2 liter V8 van GM, gekoppeld aan een manuele zesbak of een optionele automaat. De krachtbron levert desgewenst 440, 480 of 530pk, met respectievelijke koppelwaarden van 586, 644 en 663Nm. En in combinatie met een leeggewicht van slechts 1.250kg levert dat gegarandeerd vuurwerk op.

Nieuwe eigenaars kunnen rekenen op een persoonlijke benadering van de interieurafwerking om er iets uniek van te maken. Officiële prijslijsten hebben we niet gezien, maar het bedrag van € 100.000 kwam al ter sprake. Nog voor de overheid haar deel opeist dan wel. De foto's kan je hier bekijken.