Ford neemt Fiesta bij de neus

Door: BV

Het is inmiddels al vier jaar geleden dat Ford de tweede generatie van de Fiesta op de markt bracht. Dat betekent dat het model rond deze tijd z'n midlifecrisis beleeft. En de door de auto-industrie bedachte oplossing daarvoor is een facelift. Die is nog niet door het bedrijf met het Blauwe Ovaal aangekondigd, maar is duidelijk in de maak. Dat de Ford Proving Ground in Lommel ook daar werk voor verzet getuigt dit beeld dat er in de buurt is geschoten.

Van de technische aanpassingen ontbreekt nog elk detail. Over het uiterlijk kunnen we alvast kwijt dat de achterzijde in tegenstelling tot de neus nauwelijks wordt herwerkt. En vooraan mag je rekenen op een uitstraling die tegelijk wat gemener en meer volwassen is. Meer plooilijnen en een grotere grille maken in elk geval deel uit van recept. De nieuwe Focus staat model.