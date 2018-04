Vernieuwde Audi Q5 vanaf het najaar

Door: AUTO55

Om de bijgewerkte Q5 te herkennen is een getraind oog nodig. Uiterlijke wijzigingen vinden we ter hoogte van de grille en de lichtunits, die vooraan -indien er voor Xenon-plus gekozen wordt- een nieuwe vorm van LED-dagrijverlichting bevatten. Diezelfde ‘lichtband' komt dan ook terug in de achterlichtunits. Aan de achterzijde zien we een andere diffuser en geïntegreerde uitlaatpijpen. Binnenin moet de aangescherpte Q5 het hebben van meer chromen details en accenten in hoogglans zwart. En om de bediening van het optionele MMI-navigatiesysteem te vereenvoudigen heeft men nu 4 afzonderlijke knoppen aangebracht op de middenconsole.

Nieuw op de Q5 is een elektromechanische stuurinrichting, die voor een zeer directe overbrenging en een prettige, snelheidsafhankelijke bekrachtiging moet zorgen. Daarnaast beschikt ieder model voortaan over Audi drive select, waarmee het schakelgedrag van de transmissie (bij automaat) en de respons op het gaspedaal kunnen worden bijgesteld. Ook de mate van bekrachtiging in het stuur en de werking van de airconditioning worden hierdoor beïnvloed, vooral als de bestuurder voor de efficiency-modus kiest.

Mits de aankoop van het Audi-navigatiesysteem kan je een individuele set samenstellen met optionele meeruitvoeringen. We spreken dan over adaptieve cruise control, regelbare demping en de dynamische besturing als variabelen. Bovendien is de Q5 completer dan ooit met de komst van een groot aantal assistentiesystemen uit de hogere klassen, waaronder vermoeidheidsherkenning als basisvoorziening. Verder werd het Bang&Olufsen-audiosysteem (nog meer) op punt gesteld. Alweer een nieuwtje is het Audi Music stream app, waarmee 5.000 radiostations via een smartphone binnen handbereik liggen.

Een vernieuwde Audi staat doorgaans in teken van verfijning, ook in geval van de Q5. En hoewel het motorengamma vrijwel onveranderd blijft, zijn de meeste krachtbronnen er wel krachtiger, maar vooral zuiniger en schoner geworden. Bovendien beschikken alle TFSI's en TDI's voortaan over directe inspuiting en een start/stop-functie.

Aan de basis van het benzineprogramma vinden we de 2.0 TFSI met 225pk, een forse 45pk meer dan voorheen. De maximale koppelwaarde stijgt naar 350Nm, terwijl het verbruik een halve liter minder per 100km minder laat opmeten, tot 7,6 l/100 km. Nieuw in is de 3.0 TFSI V6 voorzien van een supercharger, ter vervanging van de 3.2 TFSI en goed voor 272pk en 400Nm. Quattro-techniek en een achttraps tiptronic-automaat worden standaard meegeleverd. Deze benzinetopper klokt bij 100km/u af in 5,9 seconden en doorgaan kan hij tot 234km/u. Wie een kalme rechtervoet bezit moet de dorst kunnen beperken tot 8,5l/100 km.

Bij de diesels is de 2.0 TDI met 143pk en 320Nm de voordeligste aandrijflijn. En meteen ook de zuinigste en de properste, als we het normverbruik van 5,3l/100km en de gemiddelde CO2-uitstoot van 139g/km moeten geloven. Let wel, deze cijfers gelden voor de voorwielaangedreven Q5 - de quattro voegt er telkens een paar tienden bij. Dezelfde 2.0 TDI is er ook met 177pk en 380Nm -steevast met vierwielaandrijving- en lust 6,0 l/100 km indien het schakelwerk automatisch verloopt. Standaard is er een manuele zesbak voorzien, maar niet voor de 3.0 TDI met 245pk en 580Nm die automatisch met de bekende 7-traps S-tronic met dubbele koppeling wordt uitgerust. Z'n sprint naar 100 km/h duurt slechts 6,5 seconden en het gemiddelde verbruik blijft met 6,4l/100 km eveneens binnen de perken.

Tot slot hebben we nog de Audi Q5 hybrid quattro met 245pk en 350 Nm, maar gezien z'n korte bestaan blijft die voorlopig ongewijzigd.