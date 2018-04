Lexus CT 200h bijgewerkt

Door: AUTO55

Bijwerken is een groot woord, zeker als we er meteen aan kunnen toevoegen dat er optisch niets verandert. Wel nieuw is het Lexus MoveOn-systeem, dat wordt aangedreven door TomTom-software, met HD Traffic en Google Local Search-mogelijkheden. Alle info wordt weergegeven op een 5,8" aanraakscherm, maar je kan er ook een afstandsbediening voor gebruiken.

Nog goed nieuws is de uitgebreide(r) standaarduitrusting. Een Soft Touch Pad-middenconsole, regensensor en elektrisch inklapbare buitenspiegels behoren voortaan tot het basispakket en de Luxury Line biedt nu ook een elektrisch verstelbare passagiersstoel. Tot slot wordt elke CT 200h verwent met betere isolatie, waardoor de auto -en al zeker in elektrische toestand- nog stiller rijden zal.