Ford Shelby GT500 naar Le Mans Classic

Het Goodwood Festival of Speed was z'n eerste halte op Europese bodem en dit weekend laat hij zich volledig gaan tijdens Le Mans Classic. We hebben het over de nieuwe Shelby GT500, een hommage aan z'n geestelijke vader Carroll Shelby en meteen ook de snelste Stang ooit - met een topsnelheid die meer dan 320km/u bedraagt, aldus Ford. Dat hebben we te danken aan de drukgevoede 5.8l V8 die zich onder de motorkap bevindt, goed voor een fenomenaal vermogen van 662pk. Als dat maar goed komt...