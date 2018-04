Special: Goodwood Festival of Speed 2012

Door: AUTO55

Als 's werelds grootste automotieve tuinfeest is het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed alweer bijna aan z'n einde toe. Liefhebbers kunnen voor de laatste dag hun ogen uitkijken en genieten van al dat lekkers dat de revue passeert, waaronder enkele gecamoufleerde rakkers als de volgende Renault Clio en de Jaguar F-Type. Maar ook exclusieve paardjes als de nieuwe Aston Martin Vanquish, Pagania Huayra, Infiniti Emerg-E, Nissan Juke-R en nog zo veel meer.

Het festival werd voor de eerste maal georganiseerd in 1993. Toen kwamen er al 25.000 nieuwsgierigen op af. Tegenwoordig scheert de populariteit zulke hoge toppen dat binnengeraken enkel lukt indien er op voorhand tickets worden besteld. Niet verwonderlijk is de hoge opkomst; Maar liefst 150.000 mensen wonen het spektakel bij, en die komen van overal.

Het gebeuren kent verschillende onderdelen; Forest Rally Stage, 'Style et Luxe' concours d'élégance, wereldpremières van aanstormende modellen en het Fos-TECH paviljoen, dat je onderdompelt in de toekomst van de automobielindustrie. Het thema dit jaar luidt 'Young Guns - Born to Win' en plaatst de jonge garde van de autosport (vroeger en nu) in de schijnwerpers.

Leun gerust even achterover zitten en geniet van de uitgebreide fotoreeks.