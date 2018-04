The Dictator @ Drive In Movies

Door: BV

Sacha Baron Cohen (Borat) speelt Aladeen in ‘The Dictator' die voor aanstaande donderdag 23 augustus staat geprogrammeerd op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies in Mechelen. Dat is een rijke (uiteraard) en meedogenloze dictator, die gegijzeld wordt. Hij wordt vervangen door een naïeve geitenherder die als twee druppels water op hem lijkt. Met de hulp van Zoey (Anna Faris), een mooi vrijgevige eigenares van een Zen Shop, probeert Aladeen zijn macht terug te krijgen. Hij moet koste wat het kost voorkomen dat zijn land in verkeerde handen valt.

