Nieuw gezicht voor Suzuki Grand Vitara

Dit zijn foto's van de nieuwe Escudo, de Japanse variant van onze Grand Vitara. En we merken duidelijk veranderingen op. Naar het schijnt heeft Suzuki gepoogd de terreinvreter wat meer als een crossover en minder als een SUV te zien, dit omdat de negatieve lading rond die laatste autotechnische marketingterm alsmaar groter wordt. Ze zouden milieuonvriendelijk zijn.

De in Japan geleverde 2,4l viercilinder benzinemotor is in ieder geval vrij van serieuze aanpassingen gebleven. Ook beschikt het 4x4-model nog steeds over een terreinversnelling om z'n mannetje te staan in minder begaanbaar gebied. Het reservewiel is van de achterklep verwijderd en hangt nu vermoedelijk onder de auto, wat uiteraard minder stoer oogt.

Andere exterieurvernieuwingen zal je voornamelijk vooraan terugvinden; De nieuwe voorbumper en een modernere grille stelen de show en aan de achterzijde zijn de lichtunits voortaan donkerder getint. Op het eerste zicht zijn de verbeteringen aan het interieur eveneens gering, maar voor boude uitspraken is het nog te vroeg. Wordt verwacht in 2013, maar nu al te bewonderen in onze fotospecial.