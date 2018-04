Mazda 6 kleedt zich langzaam uit

Door: TB

Mazda's Kodo-designtaal wordt verder uitgerold. Na de presentatie van twee studiemodellen en de CX-5 dient zich binnenkort een tweede productiemodel aan. Gebaseerd op het in november op het Autosalon van Tokyo voorgestelde concept Takeri, werpt de nieuwe Mazda 6 het doek af eind september, op het salon van Parijs. De kans is echter klein dat we dan nog voor verrassingen komen te staan, want Mazda is ondertussen evengoed op de plaagtrein gesprongen en lost alvast enkele sneak previews op sociale videosites. Bovenstaand uitgeknipt beeld geeft al een impressie van de snuit, die - weinig schokkend - erg veel weg lijkt te hebben van die Takeri.

Wat weten we al? De details zijn schaars, maar de Takeri heeft alvast afmetingen die groter zijn dan die van de huidige 6. Dat wil evenwel niet zeggen dat hij ook zwaarder is. Mazda past het complete arsenaal SkyActiv technologieën toe, waardoor het eindresultaat toch minder gewicht in de schaal zal leggen als z'n voorganger. Tussen de voorwielen van de 6 komt alvast een SkyActiv-D dieselblok te liggen, dat werkt met dezelfde compressieratio als het SkyActiv-G benzineblok (een unicum in de industrie). Het levert 175pk en 420Nm en voldoet nu al aan de Euro 6 uitstootnormen die in 2014 van kracht worden. De krachtigste variant zal wellicht rond de 200pk moeten kunnen ontwikkelen. Mazda is vastbesloten het laagste gecombineerd verbruik aan te bieden in het segment. Binnenkort weten we dus ook of dat lukt.