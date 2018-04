Seat Leon, de eerste foto's

Door: AUTO55

Niets laten rondslingeren, zei ons moeder altijd. Nu ja, gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, zeker als er bij Seat iemand rondloopt die de stelling niet begrepen heeft. Met alle gevolgen van dien.

De nieuwste Leon hebben we gisteren al laten zien middels een wazige foto van de achterzijde, maar nu is het totaalpakket pas goed zichtbaar. De vormgeving is weinig verrassend en borduurt voort op de huidige ontwerptaal. Mét gebruik van het MQB-platform - geïntroduceerd op de nieuwe Audi A3 en de basis van nog een hoop toekomstige modellen. Bekijk de nieuwe Leon in onze fotoreeks.