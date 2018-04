Door: AUTO55

Als een dief in de nacht lijkt deze wazige foto getrokken... We krijgen niet meer dan de achterkant te zien, waaruit al op te maken valt dat de Spanjaarden de hoekige toer opgaan. Interne invloeden van de nieuwste Ibiza en de daterende Leon zijn nog steeds merkbaar, maar we zijn vooral benieuwd naar het profiel en het front, want na goed 7 jaar -en een facelift in 2009- is het welletjes geweest.