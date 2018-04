Facel Vega herrijst

Door: AUTO55

Het Franse automerk opereerde tussen 1954 en 1964 op hetzelfde niveau als Rolls-Royce en Bentley. Niet veel later werd het stil, tot nu. Op het salon van Parijs zal de sportwagen zichzelf tentoonstellen, en z'n looks wakkeren onze nieuwsgierigheid alvast aan.

De eerste Vega werd in 1954 geïntroduceerd, uitgerust met een Chrysler 4,5l V8 DeSoto Hemi-motor. In 1956 werd dat een 5,4l, in '59 een 5,8l en nog later werd zelfs de kaap van 6 liter overschreden. Slechts een handvol dakloze versies hebben het levenslicht gezien. De Fransman was snel, maar stond vooral bekend om z'n elegante lijn.

Facel staat trouwens voor ‘Forges et Ateliers de Construction d´Eure et de Loire' en blijft trouw aan het principe van de tweedeurscoupé met vier zitplaatsen. Een andere verwijzing vinden we in de lakkleur van het studiemodel, hoewel er van de krap drieduizend auto's die Facel tot dusver bouwde niet bijster veel in deze blauwe verf werden verkocht. Z'n opvolger pakt dat misschien anders aan.