Aston Martin V12 Zagato van 150 naar 101

Het merk verkondigde nog dat de Zagato 150 eigenaars kreeg toegeschreven. Dat was eind augustus vorig jaar. Niet geheel onlogisch ging iedereen dus uit van dit aantal, maar onlangs maakte men bekend dat het er 101 zullen worden. Een bittere pil, al wrijven de reeds bekende eigenaren nu ongetwijfed gniffelend in hun handen. Een lagere oplage van een dergelijke exoot betekent op termijn veelal een betere investering. De kans dat het merendeel van de Aston Martins V12 Zagato´s rechtstreeks een privégarage of -museum inrollen en daar de rest van hun leven doorbrengen is aanzienlijk, maar de auto verdient eigenlijk allesbehalve dat. Wie de aanzienlijke middelen heeft (ongeveer € 500.000): doe ons allemaal een plezier.