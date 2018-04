Daar is de Aston Martin V12 Zagato

Door: BV

De concept car voor de Aston Martin V12 Zagato hebben we al op verschillende salons kunnen bewonderen. Afgelopen maand zelfs nog op het Autosalon van Brussel 2012. De productieversie wordt volgende week voorgesteld op het Concours d'Elegance in Koeweit. Daar zitten immers nog voldoende klanten voor een benzineslorpende 6-liter V12.

De motor kennen we al en nu zijn er dus ook concrete specificaties. Het blok levert 510pk en wekt 570Nm trekkracht op. Vermogen dat naar de exclusieve 19-duims achtervelgen wordt gestuurd waar Pirelli P Zero Corsa-rubbers de zware taak hebben dat om te zetten in snelheid. Als je de manuele zesbak optimaal benut dan kan je in 4,2 tellen naar 100km/u accelereren en is 305km/u de top. Een limited-slip differentieel en carbon-keramische remmen zijn je mechanische verzekeringspolis maar er zijn ook nog elektronische hulpmiddelen. Stabiliteitscontrole met een speciale circuit-stand bijvoorbeeld.

Het aluminium/koolstofvezel koetswerk zelf is nagenoeg identiek aan dat van de eerder voorgestelde concept car. Het is verkrijgbaar in een beperkte selectie unieke kleuren. Aston Martin bevestigt dat er niet meer dan 150 stuks van de V12 Zagato gebouwd zullen worden. Die kosten elk net geen € 400.000, zonder belastingen uiteraard.