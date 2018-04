Rock of Ages @ Drive In Movies

Door: BV

Aanstaande donderdag 26 juli maakt de festivalweide van de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies bij Utopolis Mechelen zich op voor een heuse musical. In Rock of Ages wordt de rock ‘n' roll romance tussen plattelandsmeisje Sherrie en stadsjongen Drew, elk op jacht naar hun Hollywooddroom, verteld via de klanken van Def Leppard, Joan Jett, Foreigner, Bon Jovi, Reo Speedwagon, Pat Benatar...

Wie de hits door z'n eigen autoluidsprekers wil doen knallen kan terecht op de Auto55-facebook-fanpage. Het volstaat er te reageren onder de link naar dit artikel om kans te maken op een gratis duoticket. Wel je Facebook-inbox-in de gaten houden!