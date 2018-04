Toyota met Peugeot en Citroën de bestelwagenmarkt op

Door: BV

Je zou het niet meteen zeggen, maar bestelwagens zijn de geldmachines van de autosector. Dat en de verkoop van luxewagens in relatief grote volumes. Vraag maar aan Porsche. Niet moeilijk dus dat zowat elke autoconstructeur met een ander in bed kruipt om een bestelwagen aan te kunnen bieden. Mercedes heeft de Citan, een nauwelijks verklede Renault Kangoo. Opel biedt Renaults aan die nauwelijks anders zijn, behalve de Opel Combo want dat is weer een Fiat Doblo. De VW Crafter en Mercedes Sprinter hebben een gemeenschappelijke genenpoel en bij Fiat en Peugeot / Citroën wordt er stevig aan kruisbestuiving gedaan als het op de grote bestellers aankomt. En dan zijn we hooguit maar wat aan de oppervlakte aan het krabben en laten we de uitwisseling van individuele componenten (zoals motoren bij Iveco en Fiat) nog compleet buiten beschouwing.

Bij Toyota kon je pakweg terecht voor de Hiace, die het Europese gamma van de constructeur echter niet meer siert. Maar er is weer een nieuwe compacte bestelwagen in aantocht. Toyota gaat ervoor in zee met PSA, dat het wel ziet zitten om op z'n Peugeot Expert / Citroën Jumpy (ook nog wel gekend als Fiat Scudo!) nog een vierde merklabel te kleven. Midden volgend jaar is de Toyota verkrijgbaar.