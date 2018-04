Seeking a friend for... @ Drive In Movies

Door: BV

Aanstaande vrijdag 10 augustus siert de bevallige Keira Knightley voor de tweede maal het scherm op de festivalweide bij Utopolis Mechelen tijdens de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies. Ze schittert in Seeking a friend for the end of the World. Een prent waarin de mensheid op totale vernietiging afstevent. De asteroïde is onvermijdbaar. De paniek ook. Zo speelt Steve Carell een man die plots alleen achterblijft als zijn vrouw hem met het einde in zicht verlaat. Hij krijgt uiteindelijk te horen dat zijn schoolvriending (that's Keira) graag bij hem zou zijn op het moment dat de wereld ophoudt te bestaan. De buurvrouw gaat ook mee op de bijzonder roadtrip, waarin de liefde ondanks de onvermijdelijke climax open bloeit.

Wie er aanstaande vrijdag bij wil zijn, laat op onze Facebook-fanpage van zich horen. Het volstaat om je facebook-inbox in de gaten te houden. Winnaars van de gratis duotickets worden nagenoeg meteen verwittigd. Succes!