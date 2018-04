Step Up: Revolution @ Drive In Movies

Door: BV

Emily, de dochter van een rijke zakenman, verhuist naar Miami in de hoop haar droom als professioneel danseres waar te maken. Al snel wordt ze verliefd op de knappe Sean, die met zijn dance crew de meest waanzinnige flash mobs uitwerkt in de hoop een groot contract binnen te halen. Maar dan ontdekken ze dat de vader van Emily plannen heeft om hun historische wijk volledig te transformeren. De crew beslist te protesteren... al dansend. Kiest Emily voor haar vader of sluit ze zich aan bij het protest?

Het antwoord ontdek je op woensdaag 22 augustus tijdens de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. Auto55.be geeft ook voor deze film weer gratis duotickets weg via haar facebook-fanpage. Het volstaat om er te reageren onder de link naar dit item en je FB-inbox in de gaten te houden. Deze redacteur brengt je persoonlijk op de hoogte. Succes!