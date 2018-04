Audi R8 is weer modieus

Door: BV

Zes jaar geleden zet Audi de R8 als absoluut topmodel helemaal bovenin z'n gamma. En de bolide heeft eigenlijk nauwelijks last van rimpels of kraaienpootjes. Maar even wat nieuwe modetrends injecteren, dat kan wel. De tijd is dan ook rijp voor wat cosmetische aanpassingen. De grootste veranderingen zijn aan de voorzijde te vinden. Zo werd de bumper vernieuwd en kreeg de single-frame-grille een nieuw ontwerp. De koplampen zijn, net als de nieuwe achterlichten, voortaan volledig in LED uitgevoerd. Eye-catcher in dit ontwerp zijn de richtingaanwijzers aan de achterzijde die een bewegende lichtstrip weergeven naar de aangegeven rij-richting. In het interieur zijn de wijzigingen minimaal, alleen het klokkenspel kreeg een kleine update.

Op het gebied van versnellingsbakken is er voor zowel de V8 als de V10 de keuze uit een handgeschakelde 6-versnellingsbak en de nieuwe 7-traps S tronic. De V8 sleurt de R8 dankzij zijn 430 pk in 4,3 seconden naar de honderd (4,6 seconden voor de handbak) terwijl de V10 (525pk) 3,6 seconden nodig heeft om deze snelheid te bereiken (3,9 seconden met de hand). Op topsnelheid wint de versie met handbak het van de automaat, maar of je 302km/u ten opzichte van 300km/u (V8) en 316km/u versus 314km/u (V10) in de praktijk gaat merken is natuurlijk een retorische vraag. Al dit geweld was voor Audi blijkbaar niet genoeg want naast een facelift komt de R8 er ook in een nog krachtiger variant van de Coupé.

Het nieuwe topmodel is R8 V10 Plus gedoopt en standaard voorzien van een koolstofvezel frontsplitter en vele details voorzien van dit lichtgewicht materiaal. De serieuze veranderingen vinden echter plaats onder de motorkap. De niet bepaald bedeesde V10 werd verder opgepompt naar 550pk en 540Nm. Dit betekent een nieuwe 0-100 km/u-tijd van 3,5 seconden en een top van 317km/u. Om dit extra vermogen goed te kunnen beteugelen is het onderstel aangepast om nog betere prestaties in de bochten te garanderen. Ook bij het vertragen heeft de Plus een voordeel, hij is namelijk standaard voorzien van keramische remschijven. Prijzen van al dat nieuwe geweld zijn er voor het jaareinde want dan worden de eerste exemplaren uitgeleverd.