The Five Year Engagement @ Drive In Movies

Door: BV

Aanstaande vrijdag 4 augustus maakt de festivalweide van de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies bij Utopolis Mechelen zich op voor een romantische comedie. Die gaat over de hindernissen die een jong stel tegenkomt tussen de verloving en het feitelijke huwelijk. De titel is omschrijvend: The Five Year Engagement.

Ook voor deze prent geven we via onze Facebook-pagina enkele gratis duotickets weg. Om kans te maken volstaat het om er te reageren onder de link naar dit item en je Facebook-inbox in de gaten te houden. Succes!