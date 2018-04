Wordt groen het nieuwe zilver?

Door: BV

Als je de trendwatchers bij BASF Coatings mag geloven, dan is dat in elk geval de toekomstige trend. Over vijf jaar rijden we een stuk vaker groen. Dat kan slaan op het karakter van de auto natuurlijk, maar hier gaat het toch gewoon over de lakkleur.

Studiemodellen en prototypes zijn wel vaker te zien in flitsende, speciale kleuren. En hoewel de constructeur meestal minstens één aparte tint aanbiedt op seriemodellen, wordt in de praktijk toch vooral gekozen voor zwart of zilver. Tenminste: in Europa, waar ze nog steeds de ranglijst aanvoeren. In de hogere segmenten is zelfs de helft van alle geleverde voertuigen zwart. Maar wereldwijd is de koppositie inmiddels afgesnoept door wit, ook al scoren zilver en zwart er natuurlijk ook goed.

Bruin is aan een opmars bezig. Het is nog niet het nieuwe wit, maar bruin is in al z'n varianten inmiddels opgeklommen naar een wereldwijde zevende stek. En in een land als Duitsland wordt de jongste tijd zo'n 7% van de nieuwe wagens in die tint afgeleverd.

BASF kijkt natuurlijk al verder en voorspelt dat groen dé trendkleur van de komende jaren wordt. Tegenwoordig is die tint zeldzaam, maar in het verleden genoot groen al eens een goede reputatie. Makkelijk te onderhouden (je ziet er niet zo veel vuil op) en makkelijk verkoopbaar op de tweedehandsmarkt. De Duitse chemiegigant voorspelt een heropleving van groen over een vijftal jaar. Alle tinten groen, met inbegrip van de smaragdkleuren. Brons en kopertinten mogen dan ook weer, aldus de verffabrikant.