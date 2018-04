Autoworld deze zomer groot in kleine autos

Door: BV

En dat mag je ditmaal erg letterlijk nemen. Nog gans de zomer stelt het Belgische automuseum aan het Jubelpark in Brussel meer dan 5.000 schaalmodellen tentoon. Ze zijn verdeeld over niet meer dan 70 vitrines.

De indeling is thematisch. Made in Belgium (de wereld van Minerva, FN, Imperia...), auto's uit de film (zie ons uitgebreide filmdossier voor inspiratie), autosport in België, de automobielmerken en de auto en de tekenstrip (dan hebben we het natuurlijk over Kuifje, Michel Vaillant en de zijnen...). Al het kleine geweld wordt geflankeerd door een tiental echte auto's - uiteraard netjes passend in het juiste thema.

Het Model Car Festival loopt er nog gans de zomer. De modellen hebben een schaal van 1:12 tot 1:87 en zijn samengesteld uit de privécollecties van wel 35 verzamelaars, onder leiding van Eric Janssens, Museoloog bij Autoworld en zelf een zeer bedreven verzamelaar.