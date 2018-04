American Pie: Reunion @ Drive In Movies

Door: BV

Alle American Pie-personages, die we een kleine tien jaar geleden hebben leren kennen, keren terug naar East Great Falls voor hun high-school-reunie. Tijdens één weekend komen ze erachter wat er is veranderd, wie er niet is veranderd, en dat tijd en afstand vriendschapsbanden niet kunnen verbreken. In de zomer van 1999 probeerden vier jongens uit Michigan hun maagdelijkheid te verliezen. In de jaren daarna zijn Jim en Michelle getrouwd, is het uitgegaan tussen Kevin en Vicky en Oz en Heather zijn uit elkaar gegroeid. Deze vrienden voor het leven halen nu herinneringen op en raken als volwassenen weer geïnspireerd door de hormonaal gefrustreerde tieners die een legendarische comedy opleverden.

American Pie: Reunion wordt vertoond op zondag 5 augustus op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. En ja hoor, ook ditmaal heeft Auto55 Duotickets klaarliggen voor haar Facebook-fans. Om kans te maken volstaat het reageren op de link naar dit item (en je FB-inbox in de gaten te houden). Succes!