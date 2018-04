Opel Astra dieselbeul met 195pk en 400Nm

Door: BV

De Insignia had al een tweeliter dieselmotor met dubbele turbo onder de kap. En nu keilt Opel de viercilinder met 195pk en liefst 400Nm trekkracht ook tussen de voorwielen van de Astra. Het resultaat is de snelste diesel-Astra uit de geschiedenis.

Met een break, coupé (GTC) en vijfdeurs is de Biturbo CDTI verkrijgbaar in elke smaak die de Astra te bieden heeft. De snelste variant is 226km/u snel, maar de Sports Tourer en GTC blijven met respectievelijk 222 en 223km/u nauwelijks achter. En Opel wil zuinigheid ook als argument naar voor schuiven. Als gemiddeld verbruik geeft het merk minimaal 4,9l/100km op, de Sports Tourer- en vijfdeursvariant doen beide 5,1l/100km. De CO2 afgifte bedraagt respectievelijk 129, en tweemaal 134gr/km.

Opel steekt de Biturbo diesel in een specifieke dipsaus: meer aerodynamische bumpers, meegelakte koetswerkdelen en twee uitlaatpijpen zijn daarvan de ingrediënten. Binnenin wordt de koper verwend met ergonomische zwartlederen zetels, gecombineerd met rode accenten. Rode stiksels zijn vervolgens te vinden in de deurpanelen en op de versnellingspook. Sportief is ook het nieuwe stuurwiel met vlakke onderkant en de speciale vloermatten met opnieuw rode biezen.

De uitrusting is ook gespekt, zowel op veiligheids- als comfortvlak. Tot de voorzieningen behoren onder meer de tweede generatie van Opel Eye met de verbeterde verkeersbordassistent, rijstrookassistent, Following Distance Indicator en Forward Collision Alert. Een achteruitrijcamera is optioneel en verkrijgbaar op de Sports Tourer en vijfdeurs BiTurbo. Voor Adaptive Forward Lighting mag je ook weer bijbetalen, maar is wel op alle versies te koop. Net als Flexride overigens, het instelbare dempingsysteem van de fabrikant.