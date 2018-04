Officieel: Opel Astra GTC

Door: BV

Opel laat ons kennis maken met de Astra GTC. Die zit al in het ei sinds het bedrijf afgelopen jaar op het Autosalon van Parijs een studiemodel voor de meest dynamische telg uit het Astra-aanbod voorstelde.

De Duitsers willen de Astra GTC profileren als het sportieve lid van de Opel-familie. Maar ondanks een dynamisch rijgedrag moet het model ook nog steeds betaalbaar, ruim en praktisch zijn. En de GTC past dan wel in het Astra-gamma, Opel heeft geen half werk geleverd. Alleen de buitenspiegels en de antenne zijn gelijk aan de vijfdeurs. Alle koetswerkpanelen zijn uniek.

In vooraanzicht is de gelijkenis met de vijfdeurs Astra nog behoorlijk groot, maar richting de achterzijde volgt het design een andere lijn en niet alleen vanwege de aanwezigheid van slechts twee portieren. De Opel Astra GTC bevat zelfs opvallend veel drama voor dit type auto. De bakermat van het expressieve design van de GTC is de kenmerkende "Blade" lijn van Opel in de portieren en de sterk geaccentueerde schouderlijn die helemaal doorloopt over de achterlichten. Ook het subtiel in de achterklep geboetseerde spoilertje geeft de Astra GTC een krachtiger uitstraling.

Maar niet alleen een strakgetrokken design maakt de Astra GTC scherper van stuk. Opel voorziet het model van een zogeheten HiPerStrut voorwielophanging. Die zorgt voor meer grip, een strakkere wegligging en een scherper stuurgedrag. De achterophanging is qua architectuur identiek aan de vijfdeurs, maar de GTC ligt ook nog eens 15 mm dichter tegen het asfalt en krijgt een grotere spoorbreedte ten opzichte van de normale Astra. Daarnaast is er nog het optioneel te verkrijgen Flexride waarmee de dempers meerdere rijstanden (standaard, Tour en Sport) kennen.

Opel stelt in eerste instantie drie motoren beschikbaar: twee benzinemotoren en een diesel. De 1.4 Turbo is goed voor 140pk en 200Nm en wordt gekoppeld aan een handmatige 6-versnellingsbak. Het gemiddelde verbruik van deze instapper is vastgesteld op 5,9l/100km met een CO2-uitstoot van 139g/km. De krachtigste benzinemotor is voorlopig de 1.6 Turbo met 180pk. Ook deze is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De topsnelheid ervan ligt op 220km/h. Het ontbreekt hem nog aan overige technische gegevens. Die worden tijdens de officiële presentatie in Frankfurt (IAA) bekendgemaakt. De belangrijkste gegevens over de diesel zijn al wel bekend. Die doet met zijn 165pk en 380Nm (in overboostfunctie) zeker niet onder voor de benzinetopper. De 2.0 CDTI accelereert in 8,9 seconden naar 100km/h en kan 210km/h halen. Qua gemiddeld verbruik geeft Opel 4,9l/100km op en de CO2-uitstoot bedraagt 129g/km.

Opel wil meteen het nieuws brengen dat de OPC-versie van de Astra GTC in 2012 verwacht mag worden. Daarover laat het verder nog niets los, maar met de GTC Paris Concept toonde Opel al een realistische voorbode van dat absolute topmodel. Nu maar hopen dat de 290pk sterke 2.0 Turbo ook meeverhuist naar het productiestadium.