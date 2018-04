Total Recall @ Drive In Movies

Door: BV

Vliegende auto's, Colin Farrell, Kate Beckinsale en Jessica Biel in de wervelende remake van de Schwarzenegger-klassieker uit 1990. De Hoegaarden 0,0 Drive In Movies bij Utopolis Mechelen hebben de prent voor aanstaande woensdag 8 augustus op het programma staan. Auto55 geeft ook voor dit science-fiction-feest weer een gratis duotickets weg. Fans van Auto55 op Facebook maken kans door op de fanpage simpelweg te reageren onder de link naar dit item. Wie wint wordt via de FB-inbox verwittigd.

Het verhaal, voor wie een opfrisser kan gebruiken: het bedrijf 'Rekall' is in staat herinneringen in te planten. Arbeider Douglas Quaid (Colin Farrell), mag dan al een hele leuke vrouw (Kate Beckinsale) hebben waar hij van houdt, toch ziet hij een 'mind-tripje' wel zitten om zijn dagelijkse sleur te doorbreken. Hij laat zich herinneringen aan een leven als superspion inplanten. Spijtig genoeg loopt één en ander verkeerd en wordt Quaid plots zelf een echt doelwit. Hij slaat op de vlucht voor de politie met aan het hoofd Gouverneur Cohaagen (Bryan Cranston), de leider van de vrije wereld. Quaid ontmoet een rebel (Jessica Biel) en gaat met haar op zoek naar de leider van het verzet (Bill Nighy) om samen Cohaagen te stoppen. De lijn tussen fictie en realiteit wordt nu zo vaag dat het lot van de wereld op het spel staat. Tijd voor Quaid om de confrontatie aan te gaan met zijn ware identiteit, echte liefde en zijn eigen lot!